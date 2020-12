Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Sinovac Biotech obtient un financement de 515 mlns de dollars pour son vaccin Reuters • 07/12/2020 à 02:27









SHANGHAI, 7 décembre (Reuters) - Le laboratoire chinois Sinovac Biotech SVA.O , coté en Bourse aux Etats-Unis, a obtenu un financement de 515 millions de dollars (424 millions d'euros) de Sino Biopharmaceutical 1177.HK pour doubler la capacité de production de son vaccin CoronaVac contre le coronavirus, ont déclaré les entreprises lundi. Sino Biopharmaceutical prendra une participation de 15,03% dans Sinovac Life Sciences, a déclaré Sino Biopharmaceutical dans un dépôt à la bourse de Hong Kong. Sinovac a déclaré dans un communiqué indépendant qu'elle serait en mesure de fabriquer 300 millions de doses de vaccins par an. Le laboratoire espère aussi achever la construction d'un deuxième site de production d'ici la fin de 2020 afin de porter sa capacité de production annuelle de vaccins à 600 millions de doses. (Andrew Galbraith; version française Camille Raynaud)

