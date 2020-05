Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Singapour se prépare à assouplir les mesures sanitaires Reuters • 02/05/2020 à 06:45









SINGAPOUR, 2 mai (Reuters) - Singapour va commencer à assouplir certaines mesures mises en place pour contenir la propagation du coronavirus au cours des prochaines semaines, a déclaré samedi le ministre singapourien de la Santé, Gan Kim Yong. Certaines branches d'activité telles que les entreprises à domicile, les blanchisseries ou les coiffeurs seront autorisées à fonctionner à partir du 12 mai. Certains élèves seront autorisés à retourner à l'école en petits groupes à partir du 19 mai. Certains lieux de travail seront graduellement autorisé à rouvrir, selon leur importance pour l'économie et leur place dans les chaînes logistiques, ainsi que selon leur capacité à minimiser les risques de transmission du virus. La ville-Etat de 5,7 millions d'habitants compte le nombre le plus important de contaminations en Asie, notamment après que des cas se soit déclarés dans des dortoirs de travailleurs migrants. (Aradhana Aravindan à Singapour; version française Camille Raynaud)

