Coronavirus-Singapour annonce 287 nouvelles contaminations, record quotidien

SINGAPOUR, 9 avril (Reuters) - Singapour a fait état jeudi de 287 contaminations supplémentaires au nouveau coronavirus, la plus forte hausse quotidienne enregistrée à ce stade, portant le total des cas dans la cité Etat à 1.910, selon les données du ministère de la Santé. Sur ces nouvelles contaminations, plus de 200 ont été recensées dans des foyers de travailleurs étrangers, qui représentent une partie importante de la main-d'oeuvre des secteurs allant de la construction au nettoyage. Six personnes souffrant du COVID-19 ont par ailleurs succombé à la maladie, selon les autorités qui ont ajouté enquêter sur le décès d'une septième personne ayant également été infectée. Mercredi, Singapour a enregistré 142 contaminations, un chiffre qui faisait jusqu'ici office de record. La ville a décidé de fermer cette semaine pendant un mois des établissements scolaires et la plupart des lieux de travail, à l'exception des services essentiels comme les banques et les supermarchés. (Anshuman Daga; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

