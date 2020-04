Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Sanofi et GSK s'associent dans le développement d'un vaccin Reuters • 14/04/2020 à 13:10









PARIS, 14 avril (Reuters) - Sanofi SASY.PA et GlaxoSmithKline GSK.L ont annoncé mardi un partenariat dans le développement d'un vaccin destiné à lutter contre le coronavirus. Dans une lettre d'intention, les deux laboratoires disent vouloir développer un vaccin contre le nouveau coronavirus en faisant appel à leurs technologies respectives, notamment l'antigène de la protéine S du virus développée par le groupe français. Sanofi et GlaxoSmithKline prévoient de lancer des essais cliniques de phase I au deuxième semestre 2020 et, sous réserve des exigences réglementaires, de mener à leur terme toutes les étapes du développement pour pouvoir mettre ce vaccin à disposition d'ici le deuxième semestre 2021. Les deux laboratoires ajoutent vouloir engager des discussions avec d'autres États et des organisations internationales pour garantir en priorité l'accès au vaccin à l'échelle internationale. (Matthias Blamont et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.51% GLAXOSMITHKLINE LSE +1.67%