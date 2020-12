Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Sanofi et GSK annoncent un retard dans le programme de développement de leur vaccin Reuters • 11/12/2020 à 07:10









PARIS, 11 décembre (Reuters) - Sanofi SASY.PA et son partenaire GlaxoSmithKline (GSK) GSK.L ont annoncé vendredi un retard dans le programme de développement de leur vaccin contre le COVID-19 en raison d'une réponse immunitaire insuffisante chez l'adulte. La disponibilité du vaccin est désormais attendue au quatrième trimestre 2021 si le plan de développement est terminé avec succès. (Marc Angrand et Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00% GLAXOSMITHKLINE LSE +1.34%