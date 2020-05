Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Sanchez veut prolonger le confinement en Espagne jusqu'au 21 juin Reuters • 31/05/2020 à 12:58









BARCELONE, 31 mai (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a déclaré dimanche qu'il allait demander au Parlement de prolonger de deux semaines le confinement mis en place pour endiguer l'épidémie de coronavirus, jusqu'au 21 juin, avant de lever les restrictions de mouvement imposées à ses compatriotes, rapporte le journal El Pais. Sanchez a fait cette annonce pendant une visioconférence avec les présidents de région, précisant qu'il s'agirait de la dernière prolongation compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire. L'Espagne n'a rapporté que quatre nouveaux décès samedi, portant le bilan à 27.125 morts depuis le début de l'épidémie. L'opposition de droite est opposée à la prolongation du confinement mais Sanchez devrait pouvoir s'appuyer sur une majorité au Parlement grâce à l'abstention des indépendantistes catalans de l'ERC. (Graham Keeley Tangi Salaün)

