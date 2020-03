Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Saint-Gobain annule ses objectifs 2020 Reuters • 23/03/2020 à 08:26









PARIS, 23 mars (Reuters) - Saint-Gobain SGOB.PA a suspendu lundi ses objectifs financiers pour 2020 et a annoncé avoir souscrit une nouvelle ligne de crédit de 2,5 milliards d'euros en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. "Compte tenu de la pandémie, la guidance 2020 du groupe s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact", déclare le groupe de matériaux de construction dans un communiqué. Tout en affirmant disposer "d'une situation financière très solide et (...) de la trésorerie et des moyens de financement nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie", Saint-Gobain déclare aussi avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2,5 milliards d'euros. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.79%