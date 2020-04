Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Rutte promet de contribuer au succès des discussions de l'Eurogroupe Reuters • 09/04/2020 à 15:40









AMSTERDAM, 9 avril (Reuters) - Le Premier ministre néerlandais a jugé qu'un accord était possible lors de l'Eurogroupe de ce jeudi sur le plan de soutien de 500 milliards d'euros proposé pour faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus dans la zone euro. "Nous essayons de faire le maximum pour contribuer au succès des négociations", a déclaré Mark Rutte, s'adressant à la presse à La Haye peu avant le début de la visioconférence des ministres des Finances de la zone euro. Après 16 heures de discussions, mardi et mercredi, les ministres ne sont pas parvenus à s'entendre sur les mécanismes communs à mettre en oeuvre pour surmonter la crise économique due au coronavirus. Les discussions, qui opposent certains pays du nord de l'Europe emmenés par les Pays-Bas, hostiles à toute mutualisation des dettes ou à tout crédit sans conditions strictes, à d'autres comme l'Italie, plus endettés et plus durement frappés par l'épidémie, devaient reprendre ce jeudi à 15h00 GMT. (Toby Sterling, version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

