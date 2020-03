Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Ruée sur les datchas en Russie par peur de la contagion Reuters • 30/03/2020 à 15:17









MOSCOU, 30 mars (Reuters) - L'épidémie de coronavirus pousse nombre de Russes à se réfugier dans leurs datchas, généralement situées en dehors des centres urbains bondés, ou à en louer une pour se placer en isolement. La demande de location de ce type de résidence secondaire autour de Moscou a bondi alors que le virus a contaminé à ce stade 1.226 personnes dans la capitale russe sur un total de 1.836 cas confirmés dans tout le pays. Selon les autorités, six décès ont été imputés au Covid-19 à Moscou. Les réservations de datchas ont augmenté de 14% au cours des trois dernières semaines en comparaison avec la même période il y a un an, selon l'agence immobilière INCOM Real Estate. "Nous expliquons cette forte augmentation en basse saison principalement par la nécessité de se placer en isolement dans le contexte de la pandémie de coronavirus", a déclaré Oksana Polyakova d'INCOM. "C'est un moyen de faire face à l'épidémie en toute sécurité et de se détendre au grand air ou de travailler à distance", a-t-elle ajouté. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a conseillé la semaine dernière aux personnes de plus de 65 ans, ainsi qu'à celles souffrant de maladies chroniques, de se rendre dans leurs datchas pour réduire les risques de contamination. Le message a également été suivi par beaucoup de jeunes cadres comme Andreï Vratskiy, copropriétaire d'une entreprise informatique, qui a choisi d'emménager dans sa datcha pendant les semaines qui viennent. (Lev Sergeev et Polina Ivanova; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

