Coronavirus-Royaume-Uni, Espagne et Italie en tête de la surmortalité

par Kate Kelland LONDRES, 14 octobre (Reuters) - La Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne ont enregistré les taux de surmortalité, toutes causes confondues, les plus importants lors de la première vague de l'épidémie due au nouveau coronavirus, montre une étude internationale conduite dans 21 pays développés. Entre la mi-février et la fin mai, la surmortalité dans ces 21 pays a augmenté de 18%, ce qui représente 206.000 décès de plus que prévu, selon les scientifiques ayant mené l'étude. L'Angleterre et le Pays de Galles ont représenté 28% de ce total, l'Italie 24% et l'Espagne 22%. Durant cette période, la surmortalité pour 100.000 habitants chez les hommes a été particulièrement élevée en Angleterre et au Pays de Galles, suivie de l'Espagne, de l'Italie, de l'Ecosse, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suède et de la France. Chez les femmes, le classement est à peu près identique. Alors que le COVID-19 a fait à ce stade plus d'un million de morts dans le monde, les auteurs de l'étude, dirigée par des scientifiques de l'Imperial College de Londres et publiée ce mercredi dans la revue Nature Medicine, jugent plus pertinent une analyse de la pandémie sous l'angle de la surmortalité. Ils notent ainsi une augmentation des décès dus à d'autres pathologies, à la perturbation des services de santé et à des facteurs économiques et sociaux après avoir épluché les données hebdomadaires sur les morts dans 21 pays. "La pandémie a affecté la vie et la santé des gens de différentes manières", souligne Vasilis Kontis, qui a codirigé l'étude. Selon lui, le traitement de certaines personnes a par exemple dû être retardé, d'autres n'ont plus eu accès à l'assistance médicale dont ils ont besoin au quotidien. Alors que le nombre officiel de morts imputables au COVID-19 en France (28.771) et en Espagne (27.127) sur la période est à peu près identique, les chercheurs soulignent que les décès, toutes causes confondues, ont augmenté deux fois plus vite en Espagne (45.800) qu'en France (23.700). "Au regard de ces facteurs, il est réducteur de se pencher uniquement sur les décès liés au COVID-19; analyser les décès, toutes causes confondues, nous permet de mieux comprendre la manière dont les pays ont géré la pandémie", explique-t-il. Les 21 pays étudiés sont l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Angleterre et le Pays de Galles, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l'Ecosse, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et la Suisse. (version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

