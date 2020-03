Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Risque sanitaire élevé dans l'UE, dit Leyen Reuters • 02/03/2020 à 12:47









BRUXELLES, 2 mars (Reuters) - Le risque sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus dans l'Union européenne est passé de modéré à élevé, a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, alors que des réunions extraordinaires des ministres des Etats membres doivent se tenir cette semaine. La propagation rapide du virus en Europe, avec notamment 130 cas confirmés en France et près de 900 en Italie, soulève des interrogations sur la gestion de cette crise sanitaire, le contrôle des frontières et son impact sur l'économie. Selon Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé et à la Sécurité alimentaire, on recense désormais 2.100 cas de contaminations au nouveau virus dans 18 pays membres de l'UE, dont 38 cas mortels. L'Union européenne n'a plus connu un tel degré d'inquiétude depuis la crise migratoire de 2015-2016 et la crise financière de 2009-2012. Les ministres des Finances de l'UE tiendront mercredi une conférence téléphonique pour "coordonner les réponses nationales" à l'épidémie, a déclaré la semaine dernière Mario Centeno, le président de l'Eurogroupe. Cette téléconférence permettra de faire le point de la situation avant des réunions formelles déjà prévues dans deux semaines, a-t-il ajouté. Elle précédera une réunion extraordinaire à Bruxelles des ministres de la Santé, la deuxième depuis le début de l'année, après celle du 13 février destinée à coordonner le plan de lutte contre le virus. Pour la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson, rien ne permet pour l'instant de dire que les Etats membres de l'Union souhaitent un retour aux contrôles des frontières en raison de l'épidémie. Des experts des pays de l'UE ont décidé la semaine dernière de se réunir chaque semaine pour évaluer la situation et coordonner les différentes mesures pour encadrer les déplacements dans l'espace Schengen. (Francesco Guarascio; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

