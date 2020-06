Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Retour des restrictions dans certains quartiers de Lisbonne Reuters • 22/06/2020 à 20:17









LISBONNE, 22 juin (Reuters) - Des restrictions vont être rétablies mardi dans certains quartiers de Lisbonne en raison d'une hausse de nouveaux cas de contamination au coronavirus, ont annoncé les autorités. La police a dû mettre un terme ce week-end à des fêtes et raves clandestines qui dépassaient la limite de 20 personnes par rassemblement fixée par le gouvernement. Une fête sur le parking d'un restaurant côtier proche de la capitale a attiré un millier de personnes. Malgré un bilan de l'épidémie relativement faible (39.392 cas et 1.534 décès), les autorités du pays s'inquiètent d'enregistrer plusieurs centaines de nouveaux cas chaque jour dans la région du Grand Lisbonne. Le gouvernement portugais maintient néanmoins que les foyers de l'épidémie sont concentrés et localisables. "Le noyau du problème concerne seulement quinze quartiers (...). Nous avons besoin de fournir des efforts supplémentaires dans ces zones-là", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa lors d'une conférence de presse, après une rencontre avec des élus locaux à Lisbonne. Dans ces quartiers spécifiques, les rassemblements seront ainsi permis dans la limite de dix personnes. Les espaces commerciaux fermeront à 20h00, et les restaurants ne seront plus autorisés à servir de boissons après cette même heure. Enfin, la consommation d'alcool dans les espaces publics sera interdite, a indiqué Antonio Costa. D'après les données fournies par le ministère de la Santé, le nombre de nouvelles infections parmi les personnes âgées de 10 à 30 ans a bondi d'environ 90% depuis que le Portugal a assoupli les restrictions sur les rassemblements. En Algarve, la célébration d'un anniversaire il y a trois semaines par une centaine de personnes a entraîné le recensement de 76 nouveaux cas, selon les autorités. (Victoria Waldersee; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

