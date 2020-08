Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Retour des mesures de quarantaine en Norvège, la France visée Reuters • 06/08/2020 à 16:58









OSLO, 6 août (Reuters) - La Norvège va réinstaurer une quarantaine de dix jours à tous les voyageurs en provenance de France, de Suisse et de République tchèque, des pays qui connaissent une envolée de nouvelles contaminations au COVID-19, ont annoncé jeudi les autorités de santé publique. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur samedi. Concernant la Suède voisine, la Norvège a décidé de réviser ses règles de quarantaine en imposant une période d'isolement aux personnes venant de certaines régions, dont Skaane, et de les lever pour celles venant d'autres régions, dont Vaesterbotten. La Norvège avait décidé lundi d'interdire aux navires de croisière de plus de 100 personnes de débarquer leurs passagers dans ses ports après la découverte d'un foyer de contamination au coronavirus sur un paquebot dans le port de Tromsø. (Gwladys Fouche, version française Kate Entringer)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.