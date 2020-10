Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Résultats favorables du candidat vaccin de Sanofi sur l'animal Reuters • 15/10/2020 à 14:00









PARIS, 15 octobre (Reuters) - Un vaccin expérimental contre le COVID-19 développé par Sanofi SASY.PA en coopération avec la société américaine de biotechnologies Translate Bio TBIO.O a montré des résultats positifs lors de tests sur des animaux, a annoncé le groupe pharmaceutique français jeudi, ouvrant la voie à des essais chez l'humain. Sanofi précise dans un communiqué que les résultats d'études "précliniques" montraient que deux doses du candidat vaccin dénommé MRT5500 montraient une réponse immunitaire "favorable" chez les souris et chez les singes. Une conclusion similaire à celle évoquée en août par Translate Bio, qui avait dit alors viser le lancement de tests chez l'humain en novembre. Sanofi déclare de son côté jeudi qu'un essai clinique de phase I/II devrait débuter au quatrième trimestre, afin de déterminer le dosage approprié en vue d'un essai de phase III, sans plus de précision sur le calendrier. (Matthias Blamont, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.86% TRANSLATE BIO NASDAQ -3.97%