Coronavirus-Report du sommet Afrique-France et du Congrès mondial de la nature

PARIS, 2 avril (Reuters) - La France a annoncé jeudi soir le report de plusieurs événements internationaux dont le sommet Afrique-France et le Congrès mondial de la nature, qui devaient se tenir en juin respectivement à Bordeaux et Marseille, compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours. "Au regard de la progression de la situation liée à l'épidémie de Covid-19, plusieurs événements internationaux prévus en France en juin et juillet prochains et appelant la participation de nombreux chefs d'Etat ainsi que de la société civile seront reportés", écrit l'Elysée dans un communiqué. "Le sommet Afrique-France de Bordeaux ne pourra pas se tenir aux dates initialement prévues", à savoir du 4 au 6 juin, annonce la présidence française. "En lien avec nos partenaires africains", Emmanuel Macron proposera "dans les jours qui viennent à ses homologues une initiative consacrée à la réponse sanitaire et économique au Covid-19 à l'échelle du continent", ajoute l'Elysée. Le Congrès mondial de la nature de Marseille, qui devait se tenir du 11 au 19 juin, est reporté "au premier trimestre 2021", précise encore l'Elysée. Prévu initialement du 7 au 12 juillet, le "Forum Génération égalité" de Paris est quant à lui reporté "au premier semestre 2021". (Jean-Stéphane Brosse et Marine Pennetier)

