Coronavirus-Report d'un an de l'exposition universelle prévue à Dubaï

DUBAI, 4 mai (Reuters) - Le report d'un an de l'exposition universelle 2020, prévue pour se tenir à partir d'octobre à Dubaï, va être formellement approuvé le 29 mai par le Bureau international des expositions (BIE). L'organe directeur de l'exposition, dont le siège se trouve à Paris, a annoncé lundi dans un communiqué que plus de deux tiers de ses 170 membres ont voté en faveur de ce report. A la demande des pays participants, Les Emirats arabes unis avaient déjà proposé en mars le report de cette exposition en raison de l'épidémie de coronavirus. L'Expo de Dubaï, où quelque 11 millions de visiteurs étrangers sont attendus, se tiendra finalement du 1er octobre 2021 au 21 mars 2022. (Alexander Cornwell; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

