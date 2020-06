Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Réouverture partielle de la Tour Eiffel le 25 juin Reuters • 09/06/2020 à 16:38









PARIS, 9 juin (Reuters) - La Tour Eiffel, fermée comme de nombreux autres monuments en France depuis mars en raison de l'épidémie de coronavirus, rouvrira partiellement ses portes au public le 25 juin. Dans un premier temps, seules les visites par les escaliers seront autorisées et le port du masque sera obligatoire, précise la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) dans un communiqué diffusé mardi. Les ascenseurs menant au deuxième étage pourraient cependant être remis "rapidement" en service si la situation évolue favorablement. Le sommet de la Tour en revanche restera fermé pour le moment pour éviter un risque de confinement dans les ascenseurs. "Il accueillera à nouveau du public dans le courant de l'été", écrit la SETE. (Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.