Coronavirus-Réouverture de l'Acropole d'Athènes le 18 mai

ATHENES, 7 mai (Reuters) - Les sites archéologiques grecs, dont l'Acropole d'Athènes, fermés depuis près de deux mois en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, vont rouvrir à compter du 18 mai, ont annoncé jeudi les autorités. Les musées, pour leur part, rouvriront à la mi-juin et les spectacles en plein air reprendront à la mi-juillet dans le respect des mesures de distanciation sociale, a déclaré la ministre de la Culture, Lina Mendoni. Le secteur du tourisme, grandement affecté par l'impact de la pandémie, est vital pour l'économie de la Grèce. (Lefteris Papadimas et Renee Maltezou; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

