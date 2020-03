Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Renforcement des contrôles dans les gares de Paris Reuters • 20/03/2020 à 14:06 (.) PARIS, 20 mars (Reuters) - Des contrôles renforcés vont être instaurés vendredi et ce week-end dans toutes les gares parisiennes, a annoncé la préfecture de police de Paris. Dans un communiqué, elle rappelle que les départs en vacances et en week-end ne font pas partie des cas couverts par l'attestation de déplacement dérogatoire. "Il faut que nos concitoyens comprennent bien que ces déplacements par train ou par transports en commun ont une vocation uniquement à valeur économique mais absolument pas pour des raisons personnelles ou de vacances ou pour aller en week-end", a déclaré Jean-Paul Pecquet, inspecteur général de la police nationale, lors d'un point de presse devant la Gare de Lyon retransmis par les chaînes d'information en continu. "On est dans des mesures qui font qu'il faut absolument rester chez soi", a-t-il ajouté, indiquant cependant que des déplacements familiaux impérieux, comme se rendre auprès d'un parent malade ou vulnérable, seraient possibles à condition de présenter une attestation sur l'honneur. (Nicolas Delame, édité par Marc Angrand et Henri-Pierre André)

