Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Record mondial de nouveaux cas quotidiens aux USA Reuters • 03/07/2020 à 07:02









(Ajoute déclaration de Trump §4-5) 3 juillet (Reuters) - Plus de 55.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés jeudi aux Etats-Unis, selon un décompte effectué par Reuters sur la base de données officielles, soit le plus important bilan quotidien rapporté au niveau mondial depuis le début de la pandémie. Une flambée des nouvelles infections a été signalée au cours de la semaine écoulée à travers le pays, braquant les projecteurs sur la gestion de la crise sanitaire par le président Donald Trump et poussant des gouverneurs à suspendre ou faire marche arrière dans leurs plans de déconfinement. Selon les données récoltées jeudi soir, 55.274 nouveaux cas de contamination ont été recensés aux Etats-Unis, dépassant le record quotidien mondial établi par le Brésil le 19 juin (54.771 cas). En dépit de cette hausse, Donald Trump a salué la qualité de la campagne de dépistage du coronavirus dans le pays, et y a attribué la multiplication des cas. "Il y a une progression des cas de coronavirus parce que nos tests sont massifs et excellents, bien meilleurs que dans n'importe quel autre pays", a dit sur Twitter le locataire de la Maison blanche. "C'est une super nouvelle et, encore mieux, le taux de décès est en baisse", a-t-il ajouté. Les nouvelles infections ont grimpé dans 37 des 50 Etats américains, parmi lesquels la Floride qui a fait état de plus de 10.000 cas confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures. Il y a à peine quinze jours, environ 22.000 nouveaux cas étaient en moyenne signalés quotidiennement aux Etats-Unis, où l'épidémie a causé près de 129.000 décès. D'après une analyse faite par Reuters des données officielles, le nombre de cas de contamination a plus que doublé en juin dans quatorze Etats américains, parmi lesquels la Californie, la Floride et le Texas. Anthony Fauci, principal expert national en maladies infectieuses, a prévenu cette semaine que le nombre de nouveaux cas quotidiens pourrait attendre le seuil des 100.000 si aucune mesure n'était engagée au niveau national pour ralentir la propagation du virus. Le gouverneur du Texas, où près de 8.000 cas supplémentaires ont été signalés, a effectué jeudi un revirement en ordonnant le port du masque dans l'espace public. En Californie, les bars, restaurants et cinémas ont été contraints de refermer leurs portes. Le vice-président américain Mike Pence, en visite jeudi en Floride où il s'est entretenu avec le gouverneur Ron DeSantis, a exprimé son soutien à l'égard des "pas prudents" des autorités locales pour ralentir la propagation du virus. Plus tôt dans la journée, Pence a fait savoir que Donald Trump et lui soutenaient la décision de certains gouverneurs de suspendre le déconfinement, mais a ajouté qu'il ne voyait pas la nécessité d'une directive fédérale sur le port du masque. (Lisa Shumaker, Brendan O'Brien, Brad Brooks, Jeff Mason, Eric Beech et Lisa Lambert; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.