Coronavirus-Reconfinement partiel dans la région de Lisbonne

LISBONNE, 25 juin (Reuters) - Les autorités portugaises ont ordonné jeudi le reconfinement de plusieurs parties du Grand Lisbonne en raison de la présence inquiétante de foyers de contamination au coronavirus à la périphérie de la capitale. A partir de la semaine prochaine, les habitants de 19 cantons de la région ne seront autorisés à sortir de chez eux que pour des achats de nourriture ou de médicaments, ou pour se rendre à leur travail. Les rassemblements de plus de cinq personnes seront interdits, contre plus de dix dans le reste du Grand Luisbonne et plus de vingt dans l'ensemble du pays. Le centre de Lisbonne n'est pas concerné par cette mesure, qui sera en vigueur du 1er au 14 juillet, avant un réexamen de la situation. "Le seul moyen efficace de contrôler la pandémie est de rester chez soi tant que c'est possible, de garder les distances physiques à tout moment et de continuer à respecter les normes de protection et d'hygiène", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa lors d'une conférence de presse. Le Portugal, où le bilan de l'épidémie s'élève à 1.549 morts pour 40.415 cas de contamination, a commencé à lever ses mesures de confinement le 4 mai dernier. (Catarina Demony et Sergio Goncalves , version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)

