Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Récession en vue puis reprise en "U"-Swiss Life AM Reuters • 25/03/2020 à 12:05









PARIS, 25 mars (Reuters) - La pandémie de coronavirus entraînera l'économie mondiale en récession en 2020 avant une reprise en "U" sur la seconde partie de l'année, selon le scénario privilégié par Swiss Life Asset Managers. Dans ce scénario, dont elle évalue la probabilité à 50%, la société de gestion voit la production chuter de l'ordre de 10-20% en Europe et aux Etats-Unis au premier semestre 2020. Les mesures budgétaires et monétaires masssives qui se mettent en place amortiraient en partie la chute de la production et le choc durable de la demande, lit-on dans la note de Swiss Life AM publiée mercredi. "Une normalisation partielle une fois que la quarantaine aura porté ses fruits engendrerait une reprise en U pour les pays développés au second semestre", poursuit le texte. "Dans ce cas, la production retrouverait ses niveaux de fin 2019 au plus tôt fin 2020." Swiss Life AM prévoit aussi un scénario plus noir, dont la probabilité est estimée à 30%, avec des faillites entraînant une crise financière. Il n'y aurait pas de reprise de la demande au second semestre et une deuxième vague de contamination se déclencherait en Asie, toujours selon ce scénario pessimiste. "Un scénario plus optimiste (probabilité : 20%) suppose une baisse rapide du nombre de nouveaux cas ou la découverte d'un traitement ou d'un vaccin", lit-on dans la note. (Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.