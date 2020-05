Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Rebond du nombre des nouveaux décès en Italie Reuters • 25/05/2020 à 20:22









ROME, 25 mai (Reuters) - Les nouveaux décès liés à l'épidémie de coronavirus s'élevaient lundi en Italie à 92, contre 50 dimanche, a annoncé la Protection civile qui note toutefois une nette baisse du nombre de nouvelles contaminations, passées en 24 heures de 531 à 300. La Protection civile précise en outre que le bilan de la mortalité communiqué dimanche ne comprenait pas les données venues de Lombardie, région italienne la plus touchée, en raison de problèmes techniques. Le bilan officiel de l'épidémie est désormais de 32.877 morts depuis le 21 février, indique-t-elle, ce qui situe la péninsule au troisième rang des pays les plus mortellement atteints, derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. (Gavin Jones, version français Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.