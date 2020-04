Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Réapparition d'un journaliste chinois après deux mois d'absence Reuters • 23/04/2020 à 12:00









PEKIN, 23 avril (Reuters) - Mystérieusement disparu il y a près de deux mois après avoir diffusé des vidéos décrivant la situation dans la ville chinoise de Wuhan, un journaliste chinois a réapparu cette semaine, expliquant sur YouTube avoir été placé en quarantaine. Âgé de 25 ans, Li Zehua est l'un des trois "journalistes-citoyens" de Wuhan, où le nouveau coronavirus a émergé en décembre dernier, dont les familles avaient perdu la trace. Dans une vidéo publiée le 20 février, il avait montré le transport des corps de personnes présentées comme mortes du COVID-19. Elle a totalisé 850.000 vues sur YouTube, un diffuseur bloqué en Chine. Li Zehua avait diffusé quelques jours plus tard en direct une vidéo montrant des policiers arrivant à son domicile et n'avait plus donné de nouvelles depuis. Dans une nouvelle vidéo diffusée mercredi, il dit avoir été interpellé le 26 février et interrogé dans un commissariat où on l'a accusé de trouble à l'ordre public. Après 24 heures d'interrogatoire, il a été informé qu'aucune charge ne serait retenue contre lui mais qu'il devrait être placé en quarantaine car il s'était rendu dans des endroits à risque, un crématorium notamment. (Yew Lun Tian, version française Nicolas Delame)

