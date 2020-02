Coronavirus : quel impact pour les entreprises françaises ?

Le ministère de l'Économie et des Finances réunit vendredi 21 février les représentants de nombreuses filières pour prendre le pouls de la situation.

L'apparition de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Corée du Sud, en Iran, ainsi que dans des hôpitaux et prisons chinoises, relance vendredi 21 février les inquiétudes sur la propagation d'une épidémie qui a déjà fait plus de 2.200 morts. Outre l'aspect sanitaire, l'épidémie pèse également sur le commerce et l'industrie mondiale.

En France, les grandes entreprises commencent à chiffrer l'impact de l'épidémie, tandis que Bercy réunit vendredi 21 février les représentants de nombreuses filières pour prendre le pouls de la situation.

o Schneider Electric

L'épidémie devrait avoir "un impact négatif de 300 millions d'euros" sur le chiffre d'affaires du premier trimestre, alors que la Chine représente environ 15% de son activité, a indiqué jeudi le directeur financier du groupe Emmanuel Babeau.

Schneider a une usine à Wuhan, épicentre de l'épidémie, et ne sait pas quand elle pourra redémarrer, mais 80% des capacités du groupe dans le pays restent "opérationnelles".

o Accor

200 hôtels, sur les 370 que compte le groupe en Chine et à Hong Kong, sont à l'arrêt, dont une soixantaine gardent portes closes tandis que les autres n'ont quasiment plus de clients. Avec Macao, la zone représente 3% du chiffre d'affaires mondial du groupe hôtelier.

Conséquence : le revenu par chambre, indicateur phare du secteur, a plongé de 90% depuis la mi-janvier , selon le directeur général adjoint, Jean-Jacques Morin. Mais à ce stade, l'épidémie n'a causé "que 5 millions d'euros d'absence de redevances", selon le PDG Stéphane Bazin, ce qui n'est "pas grand chose pour l'instant", selon lui.

o Air France-KLM

Le groupe évalue l'impact d'ici avril entre 150 et 200 millions d'euros , à la fois pour le trafic passagers et les vols cargo, du fait de la suspension des opérations vers la Chine en février et mars, et "sous l'hypothèse d'une reprise progressive des opérations à partir d'avril", selon un communiqué publié jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

Pour Air France-KLM, la Chine continentale représente 5,5% du trafic annuel.

Par ailleurs, le groupe enregistre "des coefficients de réservation long-courrier en baisse entre février et mai 2020", laissant présager un recul du chiffre d'affaires au premier semestre.

o Kering

Le PDG du géant du luxe Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, etc), François-Henri Pinault, a dit le 12 février avoir enregistré "une forte baisse des ventes en Chine continentale ces dix derniers jours", avec une partie de son réseau de boutiques fermé ou à horaires réduits.

Le groupe réalise 34% de ses ventes totales dans la région Asie Pacifique (hors Japon).

Il prévoit aussi des conséquences sur ses ventes en Europe de l'ouest, alors que les voyages à l'étranger de la plupart des ressortissants chinois sont suspendus.

o Pernod Ricard

Le numéro deux mondial des spiritueux a revu à la baisse son objectif annuel de résultat opérationnel courant, prévoyant "un impact très significatif du covid-19, principalement sur le troisième trimestre" , soit sur la période allant de janvier à mars, son exercice étant décalé.

"Au moment où je vous parle, toutes les boîtes de nuit, tous les bars de nuit sont fermés en Chine jusqu'à nouvel ordre", et parmi les cafés hôtels restaurants qui sont ouverts, "ils sont assez vides, les gens sont chez eux, à juste titre", expliquait le 13 février à l'AFP le PDG Alexandre Ricard.

Les ventes dans les aéroports seront également fortement touchées par les restrictions de mouvement imposées aux Chinois.

o Aéroport de Paris

Le trafic des aéroports parisiens a enregistré un recul de 4,5% pour la région Asie Pacifique en janvier, soit un impact "limité" selon leur gestionnaire, Groupe ADP. Le trafic venant ou allant en Asie est actuellement en basse saison mais si la crise devait durer au delà du mois de mars, les effets de la propagation de la maladie pourraient s'amplifier, a-t-il ajouté.

o Autres annonces

Si elles n'ont pas encore chiffré les conséquences de l'épidémie, de nombreuses entreprises devraient subir un recul de leur activité en Chine : Publicis a dû fermer ses bureaux, Technicolor a fait état de retards d'approvisionnement, tandis que Bouygues a été contraint d'interrompre pendant deux semaines son activité à Hong Kong.

Le fabricant de tubes Vallourec a relancé ses quatre usines chinoises situées dans des provinces peu touchées par le virus, mais elles tournent au ralenti, avec un impact "probable" sur les résultats du premier trimestre.

Dans l'automobile, en l'absence de chiffres concrets pour l'instant, les constructeurs et équipementiers redoutent deux phénomènes : une chute des ventes du marché chinois, le premier au monde, qui affecterait les entreprises écoulant de gros volumes dans le pays, et des conséquences sur la chaîne d'approvisionnement: une pénurie de pièces fabriquées sur place, si les difficultés logistiques induites par l'épidémie perdurent, pourrait affecter le fonctionnement d'usines dans le reste du monde.