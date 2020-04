(AOF) - Au-delà du drame sanitaire, la crise du coronavirus a et aura un impact très important sur le comportement des entreprises. Au niveau de la baisse ou l'annulation des dividendes, de la réduction des salaires des dirigeants ou encore dans l'impossibilité de donner de quelconques prévisions pour le reste de l'année.

Mirabaud constate qu'il y a cependant un point dont on ne parle pas encore : l'effondrement (voire l'annulation) des Capex (total des dépenses d'investissement (corporel et incorporel) consacrés à l'achat d'équipement professionnel ainsi que les dépenses d'investissement de capital) qui aura un impact certain sur la croissance des entreprises.

Ce n'est pas très intuitif, mais lorsqu'on se réfère à l'histoire et aux études qui ont été publiées sur le sujet, on constate que les entreprises qui investissent le plus dans les dépenses d'investissement (CAPEX) sont celles qui performent le moins, explique Mirabaud.

Les actuelles annonces de réduction sous le poids de la crise liée au coronavirus devraient ainsi ne pas voir les entreprises sanctionnées à moyen terme.

À long terme on peut cependant regretter que ces manques de dépenses, nécessaires à la croissance, aillent impacter l'innovation et les nouveaux projets, conclut Mirabaud.