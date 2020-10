Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Quatre villes, dont Lille et Lyon, vont passer en alerte maximale-Presse Reuters • 08/10/2020 à 09:10









PARIS, 8 octobre (Reuters) - Lille, Grenoble, Saint-Etienne et Lyon vont passer en zone d'alerte maximale face à l'épidémie due au coronavirus, rapportent plusieurs médias, selon lesquels l'annonce sera faite jeudi par Olivier Véran, ministre de la Santé, lors de son point hebdomadaire sur cette crise sanitaire. Le ministère n'a pas pu être contacté. Seuls Paris et sa petite couronne, la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe sont pour le moment classés en zone d'alerte maximale, ce qui a notamment entraîné la fermeture des bars et le renforcement des mesures sanitaires dans les restaurants. Olivier Véran, qui doit s'exprimer à 18h00, sera accompagné du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. (Sudip Kar-Gupta, Matthieu Protard et Jean-Philippe Lefief)

