Coronavirus: Quatre décès supplémentaires en Italie, 888 cas confirmés

(Actualisé après rectification du bilan officiel de contaminations) ROME, 28 février (Reuters) - Quatre nouveaux décès ont été attribués au coronavirus vendredi en Italie, portant le bilan au niveau national à 21 morts, a annoncé la protection civile. Une semaine après l'apparition brutale de l'épidémie en Lombardie et en Vénétie, dans le nord de l'Italie, le pays compte désormais 888 cas de contamination, contre 650 la veille, selon le dernier bilan communiqué par les autorités. Un représentant de la protection civile avait mentionné un peu plus tôt un nombre de 821 cas, mais a rectifié son propos, expliquant que ce premier chiffre n'intégrait pas les 21 décès et les 46 guérisons. La Lombardie est la région la plus touchée. La Vénétie et l'Emilie-Romagne sont également particulièrement affectées par le coronavirus détecté dans une douzaine d'autres régions. (Giselda Vagnoni version française Henri-Pierre André)

