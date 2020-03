Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pyongyang affrète un vol spécial pour évacuer des étrangers Reuters • 02/03/2020 à 10:54









SHANGHAI, 2 mars (Reuters) - La Corée du Nord a affrété un vol spécial qui décollera vendredi de Pyongyang pour la ville russe de Vladivostok afin d'évacuer des ressortissants étrangers présents sur son territoire, rapporte lundi la chaîne de télévision chinoise CCTV. La Corée du Nord n'a confirmé à ce jour aucune contamination au coronavirus mais a imposé des périodes de quarantaine d'une durée d'un mois à toute personne présentant des symptômes suspects et mis en oeuvre des mesures à "haute intensité" incluant des contrôles renforcés dans ses régions frontalières de même que dans ses ports et aéroports. CCTV précise que le vol spécial d'Air Koryo transportera principalement des membres d'agences internationales et de missions diplomatiques européennes désireux de quitter la Corée du Nord. La chaîne américaine CNN, citant une source en Corée du Nord, faisait état vendredi d'un plan en élaboration pour évacuer une soixantaine de diplomates étrangers, notamment allemands, français et suisses, placés en quarantaine. Le dirigeant Kim Jong-un, qui a présidé la semaine dernière une réunion spéciale du bureau politique du Parti des travailleurs, a donné l'ordre de "fermer tous les canaux qui permettraient à cette maladie infectieuse de se frayer un chemin" jusqu'en Corée du Nord. (Cheng Leng et Brenda Goh version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

