Coronavirus-Publicis renonce à fournir des objectifs financiers

PARIS, 27 mars (Reuters) - Publicis PUBP.PA , le numéro trois mondial de la publicité, a annoncé vendredi qu'il ne fournirait aucune prévision financière jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de coronavirus. "Comme indiqué par les entreprises du secteur, il est aujourd'hui difficile de prévoir l'évolution des investissements marketing des annonceurs de manière fiable", a-t-il souligné dans un communiqué. Publicis, dont les principaux concurrents sont WPP WPP.L et Omnicom OMC.N , publiera ses chiffres du premier trimestre le 23 avril 2020 avant l'ouverture de la bourse de Paris. Le groupe souligne cependant que les chiffres de revenu au 29 février étaient conformes à son plan de marche 2020. Publicis avait confirmé le mois dernier son objectif pour 2020 d'une évolution de son chiffre d'affaires organique comprise entre -2% et +1%. Publicis indique également vendredi qu'il veille "à la protection des intérêts de toutes ses parties prenantes, et continue de gérer de manière rigoureuse l'ensemble des coûts particulièrement dans cette période". (Jean-Michel Bélot et Dominique Vidalon, édité par Blandine Hénault)

