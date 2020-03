Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de deux millions de Suédois risquent leur emploi Reuters • 23/03/2020 à 15:15









STOCKHOLM, 23 mars (Reuters) - La pandémie de coronavirus pourrait entraîner en Suède le licenciement de 1,7 million de personnes dans le pire des cas, alors que le gouvernement prépare de nouvelles mesures pour atténuer son impact sur l'économie, a déclaré lundi la ministre des Finances, Magdalena Andersson. Un nombre record de Suédois ont été congédiés au cours des deux dernières semaines, soit bien plus que pendant la crise financière de 2008, selon l'agence suédoise de l'emploi. Sur le mois de mars, quelque 18.367 personnes ont reçu un avis de licenciement, contre 3.292 sur la même période l'an dernier. "C'est le chiffre le plus élevé dans l'histoire récente de la Suède, et à l'évidence la situation est très grave", a déclaré la ministre en conférence de presse. (Bureau de Stockholm; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

