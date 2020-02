Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 2.000 élèves priés de rester chez eux, annonce Blanquer Reuters • 28/02/2020 à 11:16









PARIS, 28 février (Reuters) - Près de 2.000 élèves français de retour de zone à risque ont été invités à rester chez eux pendant 14 jours dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, a fait savoir vendredi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Ce chiffre devrait augmenter avec le retour d'une nouvelle zone de vacances scolaires, a ajouté le ministre. Il y a "autour de 2.000 élèves" qui reviennent de séjour dans des zones considérées à risque comme la Chine ou les régions italiennes de Lombardie et Vénétie durement touchées par le virus, qui ont été placés en quatorzaine, a-t-il dit sur Europe 1. "C'est par définition un chiffre qui évolue tous les jours et qui est relativement faible aujourd'hui, parce qu'il n'y a qu'un tiers de la France qui est retourné depuis lundi dernier à l'école, l'Ile-de-France et l'Occitanie", a prévenu le ministre de l'Education. "Bien entendu, ce chiffre va augmenter la semaine prochaine quand un deuxième tiers va revenir de vacances et quand on aura fait les nouvelles évaluations de l'évolution de la maladie". Concernant la fermeture possible d'écoles, Jean-Michel Blanquer a indiqué que "tous les scénarios étaient sur la table" mais a appelé à ne pas agir dans la précipitation. "Nous sommes à un stade où la bonne mesure, c'est de demander aux personnes de rester chez eux quand elles sont contaminantes. Ensuite, on peut éventuellement fermer des lieux, mais il faut le faire avec discernement". (Blandine Hénault, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.