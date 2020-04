Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 14.000 décès en France Reuters • 11/04/2020 à 20:13









(Actualisé avec explication du bilan quotidien, citations) PARIS, 11 avril (Reuters) - La France a dénombré 13.832 décès dus au coronavirus depuis le 1er mars, dont 8.943 dans les établissements hospitaliers et 4.889 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé samedi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Avec 353 morts à l'hôpital et 290 dans les Ehpad, le bilan quotidien s'élève à 643 décès. Il était vendredi de 578 décès, selon les chiffres publiés sur le site de Santé Publique France, mais Jérôme Salomon en avait annoncé 554. Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 6.883, soit 121 de moins que la veille, a poursuivi Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien. Le solde entre sorties et admissions est en baisse pour la troisième journée consécutive, s'est-il félicité. "Cette éclaircie semble se confirmer et va évidemment soulager nos soignants, en particulier en réanimation", a-t-il souligné. "Un très haut plateau épidémique semble se dessiner, mais, je vous l'ai dit, l'épidémie est active. Beaucoup de cas arrivent encore à l'hôpital. Nous devons absolument continuer à rester vigilants, mobilisés et prudent." Le nombre total de cas s'élève quant à lui à 93.790. Au total, 26.391 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. "C'est un chiffre qui continue à progresser de jour en jour et auquel il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes qui ont guéri spontanément", a ajouté Jérôme Salomon. (Jean-Philippe Lefief)

