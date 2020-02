Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Premiers tests négatifs pour les Français rapatriés de Chine Reuters • 02/02/2020 à 13:33









AIX-EN-PROVENCE, 2 février (Reuters) - Les premiers tests médicaux conduits sur les 180 Français rapatriés de Chine vendredi et placés 14 jours à l'isolement par mesure de précaution contre le coronavirus sont négatifs, a annoncé dimanche Adrien Taquet. "Des premiers tests ont été effectués samedi et à ce stade, ils sont tous négatifs", a dit le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé lors d'un point de presse à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) avant l'arrivée d'un deuxième avion en provenance de Chine. S'agissant des 250 personnes attendues, une soixantaine de Français et 180 étrangers, "aucune d'entre elles ne présente de symptômes qui s'apparenterait au coronavirus", a dit Adrien Taquet. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la période d'incubation du coronavirus 2019 (2019-nCoV) est comprise entre 2 à 10 jours. (Avec Marc Leras et Jean-Paul Pélissie)

