Coronavirus: première évacuation de patients du Grand Est à la vitesse du TGV

Des équipes médicales embarquent des patients contaminés par le coronavirus à bord d'un TGV médicalisé pour les évacuer vers des hôpitaux des Pays-de-la-Loire, le 26 mars 2020 à Strasbourg ( AFP / Patrick HERTZOG )

Parti de Strasbourg pour arriver à Nantes, le premier TGV médicalisé a englouti jeudi quelque 900 kilomètres en moins de sept heures pour soulager les hôpitaux du Grand Est en transportant vers les Pays-de-la-Loire vingt patients qui sont les premiers à être évacués par le rail.

A Strasbourg, Angers puis Nantes, le personnel médical protégé de pied en cap s'est affairé toute la journée pour permettre au train de partir à l'heure --11H00-- puis de traverser la France vers l'ouest pour atteindre Angers, l'unique arrêt du trajet, un peu avant 16H00 et enfin son terminus, Nantes, à 17H40.

Tôt dans la matinée, un long cortège d'ambulances s'est formé devant la verrière de la gare de Strasbourg tandis que le personnel médical, masqué et portant blouse blanche, surblouse bleue ou gilet jaune, s'activait sur le quai 1 où stationnait depuis mercredi soir le TGV Duplex médicalisé pour cette évacuation "inédite en Europe", selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

"C'était une opération qui était potentiellement prévue suite aux attentats qui ont touché le pays il y a quelques années, ce moyen de transport avait été prévu dans ce cadre-là", a précisé le directeur de crise Covid-19 à l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, Benoît James.

Parmi les vingt patients, dix ont été hospitalisés dans les hôpitaux d'Angers et du Mans, tandis que l'autre moitié était prise en charge à Nantes et la Roche-sur-Yon.

Dans les deux gares, interdites d'accès, la même scène s'est reproduite: l'ensemble des ambulances ont quitté les lieux environ une heure après l'arrivée du TGV.

Au total, huit patients ont fait une heure de route supplémentaire pour effectuer les trajets Angers - Le Mans et Nantes - La Roche-sur-Yon, afin de ne pas ralentir le train par de multiples arrêts.

- "Tout s'est bien passé" -

La SNCF a indiqué à l'AFP que "tout s'est bien passé" durant l'opération qui avait débuté à 08H30 lorsque les premiers patients ont été hissés à bord du TGV sur des civières portées à bout de bras.

Les civières ont ensuite été installées avec précaution au-dessus des dossiers des sièges, peut-on voir sur des images diffusées par la SNCF.

Des équipes médicales embarquent des patients contaminés par le coronavirus à bord d'un TGV médicalisé pour les évacuer vers des hôpitaux des Pays-de-la-Loire, le 26 mars 2020 à Strasbourg ( AFP / Patrick HERTZOG )

Les patients étaient répartis dans cinq voitures du TGV, à raison de quatre par salle basse, celles du haut étant dévolues à la circulation des matériels et des personnels soignants, selon des précisions communiquées par la Direction générale de la Santé (DGS).

Une équipe médicale constituée d'un médecin anesthésiste-réanimateur, d'un interne, d'un infirmier anesthésiste et de trois infirmiers était présente dans chaque voiture. Environ 50 soignants et logisticiens participaient au voyage.

Précaution supplémentaire: une rame classique avait été accolée à la rame médicalisée afin de faire face à de possibles aléas, comme une collision avec du gibier. En revanche, le train a roulé à la vitesse habituelle des TGV lorsqu'il se trouvait sur la ligne à grande vitesse.

C'est la descente du train qui constituait le moment le plus critique de cette évacuation. Les équipes médicales ont expliqué qu'à l'arrivée, "pour ceux qui ne sont pas sous sédation, on se présente, on leur explique où ils sont", puis toutes les familles sont appelées pour leur donner un numéro afin d'avoir des nouvelles de leurs proches.

En gare d'Angers puis de Nantes, la manoeuvre était la même: les soignants attendaient devant les cinq voitures de manière à transborder simultanément, et le plus rapidement possible, dix patients en même temps, à raison de deux par voiture.

- Autres arrivées possibles -

"Peut-être que d'autres arrivées de patients en réanimation auront lieu dans les jours prochains, c'est les autorités sanitaires qui le décident en fonction de l'équilibre entre les offres de place (...) et les besoins exprimés sur le territoire", a indiqué jeudi le préfet des Pays de la Loire Claude d'Harcourt.

Selon la préfecture de région du Grand Est, sur les 20 malades évacués, 14 étaient soignés à Strasbourg, quatre à Colmar et deux à Mulhouse.

Afin de soulager les hôpitaux du Grand Est, plusieurs opérations d'évacuation de patients ont déjà été conduites par un Airbus de l'Armée de l'air vers d'autres établissements de soins en France, ce qui constituait également une première.

bur-bra-faa/mas/swi