Coronavirus-Pompeo accuse Pékin d'être responsable de centaines de milliers de morts

WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a renouvelé mercredi ses vives critiques à l'encontre de la Chine, l'accusant d'être responsable de centaines de milliers de décès causés par le coronavirus, une crise sanitaire que Donald Trump a qualifiée de pire "attaque" jamais connue par les Etats-Unis. "Ils savaient", a dit le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse au département d'Etat. "La Chine aurait pu empêcher la mort de centaines de milliers de personnes à travers le monde. La Chine aurait pu éviter au monde de plonger dans un profond mal-être économique". Mike Pompeo a ajouté que la Chine "refuse toujours de partager les informations dont nous avons besoin pour protéger la population". L'épidémie du coronavirus a tué plus de 255.000 personnes dans le monde, dont plus de 70.000 aux Etats-Unis qui sont le pays le plus touché par la crise sanitaire. La communauté scientifique s'accorde à dire que le nouveau virus, apparu en fin d'année dernière dans la ville chinoise de Wuhan, provient d'un marché en plein air vendant des animaux sauvages et s'est ensuite transmis à l'homme. Toutefois Mike Pompeo a déclaré récemment qu'il disposait de nombreuses preuves montrant que le virus provenait d'un laboratoire chinois. S'ils estiment que la Chine a mal géré la crise sanitaire à ses débuts et doit en répondre, des détracteurs de Donald Trump aux Etats-Unis - dont d'anciens représentants et des académiciens - accusent l'administration américaine de tenter de détourner les regards vers Pékin pour faire oublier ses propres manquements dans la lutte contre l'épidémie. Durant un événement organisé mercredi à la Maison blanche, le président américain a qualifié la crise sanitaire de pire "attaque" que les Etats-Unis ont subie dans leur histoire, et il a reproché à la Chine de ne pas avoir stoppé l'épidémie. "C'est pire que Pearl Harbor. C'est pire que le World Trade Center", a déclaré Donald Trump, qui ambitionne d'être réélu à la présidence américaine en novembre prochain. "Et cela n'aurait jamais dû arriver. Cela aurait pu être stoppé à la source. Stoppé en Chine. Cela aurait dû être stoppé à la source, et ça n'a pas été le cas". (Humeyra Pamuk et David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

