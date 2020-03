Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Pologne-La principale candidate d'opposition appelle au boycott de la présidentielle Reuters • 29/03/2020 à 18:05









VARSOVIE, 29 mars (Reuters) - La principale candidate de l'opposition à l'élection présidentielle en Pologne a appelé dimanche à un boycott du scrutin prévu en mai et a suspendu sa campagne en raison de la pandémie de coronavirus. Le parti conservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir insiste jusqu'à présent sur la tenue du premier tour le 10 mai, comme prévu, malgré les appels à un report du vote. Il a fait adopter samedi par la Diète, la chambre basse du parlement, des dispositions favorisant le vote par correspondance, ce qui a suscité la colère de l'opposition qui dénonce une manoeuvre contraire à la Constitution. "Boycottons cette élection, Polonais, restez chez vous, votre vie est la chose la plus importante", a déclaré Malgorzata Kidawa-Blonska, candidate de la Plateforme civique (PO) de centre droit, à la presse, en appelant les autres candidats à suspendre leur campagne. Le chef de l'Etat sortant Andrzej Duda, allié du PiS, est nettement en tête dans les intentions de vote. Il a exprimé l'espoir samedi que le premier tour pourrait avoir lieu comme prévu, tout en admettant que la situation était imprévisible. (Alan Charlish et Anna Koper version française Bertrand Boucey)

