Coronavirus/Pologne-Débat sur l'avortement prévu mercredi

VARSOVIE, 15 avril (Reuters) - Les législateurs polonais doivent débattre mercredi d'une proposition visant à resserrer les règles sur l'avortement , tandis que les militants des droits de l'homme ont protesté sur les réseaux sociaux, les rassemblements publics étant limités par l'épidémie de coronavirus. Proposé comme une initiative citoyenne par le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, le projet de loi interdirait l'avortement si les tests prénataux montraient des lésions graves et irréversibles au fœtus, l'un des rares cas où cette procédure est autorisée en Pologne. Les autres cas sont l'inceste, le viol et les risques pour la santé maternelle. (Justyna Pawlak, version française Camille Raynaud)

