Coronavirus-Plus de 760.000 amendes et 12,6 mlns de contrôles en France

(Actualisé avec précisions et citations supplémentaires § 3 et 5) PARIS, 16 avril (Reuters) - Plus de 12,5 millions de contrôles ont été effectués et plus de 760.000 amendes ont été infligées par les forces de l'ordre depuis l'instauration du confinement obligatoire le 17 mars en France pour tenter de freiner la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré jeudi mercredi Christophe Castaner. "Près de 12,6 millions de contrôles ont été faits au pointage d'hier soir (mercredi soir-NDLR) et 762.106 verbalisations ont été dressées" pour infraction au confinement, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur lors d'une audition par la mission de contrôle sur les mesures liées à l'épidémie de COVID-19 constituée par la commission des Lois du Sénat. Il a également fait état de "1.733 gardes à vue prises dans le cadre de réitérations" d'infraction aux règles de confinement, même si ce chiffre "doit être pris avec la distance de la remontée des informations". Christophe Castaner a précisé qu'en moyenne 100.000 représentants des forces de l'ordre étaient mobilisés pour réaliser ces contrôles, avec un renforcement des effectifs, autour de 160.000 pendant le week-end de Pâques ou au moment du début des vacances scolaires, par exemple. Le ministre a par ailleurs expliqué que des "doctrines spécifiques d'organisation" avaient été mises en place pour que les forces de l'ordre puissent continuer, parallèlement à leur mobilisation du fait du contexte sanitaire, à lutter contre une menace terroriste "inchangée et hélas permanente", même s'"il n'y a pas d'alerte particulière liée à la période que nous connaissons". (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

