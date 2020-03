Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 6.000 morts en Italie, qui espère un ralentissement Reuters • 23/03/2020 à 19:58









(Ajoute citations) ROME, 23 mars (Reuters) - Les autorités sanitaires italiennes ont dénombré 602 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 6.077 (bien 6.077) morts dans la péninsule. Cette hausse journalière de 11% est la plus faible en valeur absolue depuis le début de l'épidémie, ce qui pourrait annoncer son ralentissement. En 24 heures, le nombre de cas est passé de 59.138 à 63.928, selon la Protection civile, soit une hausse de 8%. Là aussi, il s'agit du taux le plus bas depuis l'apparition de la maladie en Italie, fin février. "Aujourd'hui est peut-être le premier jour positif que nous avons eu durant ce mois très difficile", a déclaré Giulio Gallera, responsable des services de santé de Lombardie, région la plus touchée de la Péninsule. "Il n'est pas encore temps de crier victoire, mais nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel", a-t-il dit à la presse. Le nombre de tests de dépistage a toutefois également fortement diminué et le directeur de l'institut national de santé italien, Silvio Brusaferro, a jugé qu'il était trop tôt pour dire si ce ralentissement du nombre de cas et de décès enregistrés quotidiennement allait se poursuivre. Parmi les personnes atteintes, 7.432 étaient complètement rétablies lundi, contre 7.024 la veille, et 3.204 se trouvaient en soins intensifs, contre 3.009 dimanche. La Lombardie reste dans une situation critique avec 3.776 décès et 28.761 cas. Dimanche, on y dénombrait 3.456 morts et 27.206 cas. (Crispian Balmer, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

