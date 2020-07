Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Plus de 50.000 nouveaux cas aux USA, couvre-feu en Floride Reuters • 04/07/2020 à 10:30









(Actualisé avec détails par Etat) WASHINGTON, 4 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont enregistré plus de 53.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours de la seule journée de vendredi, selon un décompte des bilans officiels réalisés par l'agence Reuters. Dans sept Etats du pays (Alabama, Alaska, Idaho, Mississippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Tennessee), la progression sur 24 heures est sans précédent depuis le début de l'épidémie. En Floride, qui a enregistré 9.488 cas supplémentaires sur la seule journée de vendredi après un record de 10.109 la veille, un couvre-feu a été instauré dans le comté de Miami-Dade, le plus peuplé de l'Etat, à compter de vendredi, coup d'envoi des festivités de la Fête de l'indépendance. Les autorités locales ont également empêché la réouverture de lieux de divertissements comme les casinos et les clubs de strip-tease. Le port du masque en public y est déjà obligatoire depuis cette semaine, de même que dans le comté voisin de Broward. Dans l'Arkansas, le gouverneur républicain Asa Hutchinson a autorisé vendredi les municipalités à prendre des arrêtés rendant le port du masque obligatoire. La veille, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait lui aussi pris une décision similaire après s'être longtemps opposé au port obligatoire du masque. Le rebond de l'épidémie de coronavirus, particulièrement marqué dans les Etats du Sud et de l'Ouest du pays, a alarmé les responsables de la santé publique qui ont redoublé de messages de prudence à l'approche du week-end du 4-Juillet, où les Etats-Unis célèbrent la Déclaration d'indépendance de 1776. Bill Saffo, maire de Wilmington, en Caroline du Nord, a expliqué que les enquêtes épidémiologiques avaient permis d'imputer de nombreuses contaminations à des rassemblements de grande ampleur, et a ajouté que les festivités du 4-Juillet allaient vraisemblablement amplifier la tendance surtout si la population ne respecte pas les règles de distanciation physique ou s'abstient de mettre un masque. "Nous savons que cette transmission va se produire. Nous savons que probablement dans deux semaines, nous observerons une nouvelle poussée liée au week-end du 4-Juillet", a-t-il dit sur CNN. Au niveau national, la progression de l'épidémie était vendredi soir de 53.483 nouveaux cas, selon le décompte de Reuters, en deçà du record observé la veille avec 55.405 cas supplémentaires sur une journée. La mortalité quotidienne a reculé ces dernières semaines, sans doute le signe de la proportion croissante parmi les cas positifs de personnes jeunes et en bonne santé, moins exposés aux formes les plus graves du Covid-19. Pour autant, Jerome Adams, médecin fédéral en chef, a appelé à la prudence: les effets en matière de mortalité du rebond observé depuis la mi-juin ne sont pas encore visibles et il faudra encore attendre au moins deux semaines, a-t-il dit sur Fox. Depuis le début de l'épidémie, les Etats-Unis ont enregistré plus de 2,7 millions de cas, dont près de 129.000 mortels, ce qui représente près du quart des quelque 520.000 décès provoqués par le Covid-19 depuis le tout premier mort, le 10 janvier dernier dans la ville chinoise de Wuhan. (Lisa Shumaker avec Nathan Layne et Gabriella Borter version française Henri-Pierre André)

