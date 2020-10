Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 40.000 nouveaux cas en France, un record Reuters • 22/10/2020 à 20:17









(Actualisé avec autres données) PARIS, 22 octobre (Reuters) - La France a enregistré pour la première fois plus de 40.000 contaminations dues au coronavirus en 24 heures et se rapproche du seuil symbolique du million de cas, a annoncé jeudi Santé Publique France (SPF), qui a fait état de 41.622 cas supplémentaires pour un total de 999.043 depuis le début de l'épidémie. Le précédent record quotidien était de 32.427 contaminations samedi dernier. Le taux de positivité des tests a lui aussi nettement augmenté jeudi, passant de 13,7% à 14,3%, selon SPF. L'épidémie a désormais fait 34.210 morts en France, soit 162 de plus que mercredi. Face à la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement a annoncé jeudi que 46 millions de personnes en France seraient concernées à partir de vendredi à minuit par un couvre-feu en vigueur dans 54 départements, de 21h00 à 06h00. Les autorités françaises s'inquiètent particulièrement d'un risque de saturation des hôpitaux, où le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation par des patients atteints du COVID-19 dépasse maintenant 44% au niveau national, a dit le Premier ministre, Jean Castex. Le nombre de patients hospitalisés en raison du COVID-19 s'élève désormais à 14.032, dont 2.319 en réanimation, soit respectivement 847 et 71 personnes de plus que mercredi, selon les données des autorités sanitaires. Le nombre de nouveaux patients transférés en réanimation a néanmoins baissé par rapport à la veille, à 262, soit 22 de moins. (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

