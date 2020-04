Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 32.000 morts aux Etats-Unis, selon le décompte Reuters Reuters • 16/04/2020 à 20:58









16 avril (Reuters) - Le bilan américain de l'épidémie due au coronavirus a dépassé jeudi les 32.000 morts, selon le décompte de Reuters, alors que Donald Trump s'apprête à présenter les modalités de la reprise des activités économiques. Ce total, qui est le plus élevé au monde, a doublé en seulement une semaine. Jeudi, 1.200 nouveaux décès ont été signalés à ce stade, mais de nombreux Etats n'ont pas encore avancé de bilan pour la journée. Mercredi, le total avait atteint 2.507 morts. Trente mille nouveaux cas ont par ailleurs été dénombrés jeudi, ce qui porte le total à près de 650.000. Les mesures prises pour enrayer l'épidémie ont été prolongées jeudi jusqu'au 15 mai dans sept Etats du Nord-Est. Le plan que le président s'apprête à présenter pourrait être mis en oeuvre dès le 1er mai dans les Etats les moins touchés. (Lisa Shumaker, version française Jean-Philippe Lefief)

