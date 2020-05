Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 32.000 morts au Royaume-Uni, pays européen le plus touché Reuters • 05/05/2020 à 19:13









(Actualisé avec bilan du gouvernement) LONDRES, 5 mai (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus est à l'origine de plus de 32.000 décès au Royaume-Uni, ce qui en fait le pays européen le plus touché en terme de mortalité, selon des données publiées mardi. D'après l'Office national des statistiques, 29.648 certificats de décès mentionnant le COVID-19 avaient été délivrés le 24 avril en Angleterre et au Pays de Galles. En ajoutant les bilans écossais et nord-irlandais, le total s'élève à 32.313 morts. Le Royaume-Uni passe ainsi devant l'Italie, mais le bilan y est établi différemment. Les chiffres communiqués par l'ONS prennent en compte tous les décès imputés au COVID-19, sans que la maladie ait forcément été dépistée sur les défunts. Si la grande variété des modes de comptabilisation complique les comparaisons, le bilan enregistré au Royaume-Uni le situe parmi les pays les plus violemment touchés par l'épidémie qui aurait fait plus de 250.000 morts dans le monde. "Je ne pense pas que nous pourrons avoir une idée claire de la manière dont les pays se sont comportés tant que la pandémie ne sera pas terminée (...)", a déclaré à la presse Dominic Raab, le secrétaire au Foreign Office. Pour l'opposition en revanche, ces chiffres démontrent que le gouvernement a trop tardé à fournir les équipements nécessaires aux hôpitaux et à proposer des dépistages de masse. Selon un bilan fourni ensuite par le gouvernement, qui, contrairement à l'ONS, ne prend en compte que les décès liés à des cas confirmés de contamination, le nombre de morts au Royaume-Uni s'établit à 29.427. (Andy Bruce, version française Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

