Coronavirus-Plus de 192.000 morts aux Etats-Unis, selon les CDC

12 septembre (Reuters) - Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont fait état samedi de 1.035 nouveaux décès dus au coronavirus et de 46.045 cas supplémentaires, ce qui porte le bilan de l'épidémie aux Etats-Unis à 192.388 morts et 6.427.058 infections. Ces chiffres ont été arrêtés le 11 septembre à 16h00, heure de la côte est. Tous les cas signalés par chaque Etat ne sont pas forcément pris en compte. (Ismail Shakil, version française Jean-Philippe Lefief)

