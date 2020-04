Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 15.000 morts et 100.000 cas en France Reuters • 14/04/2020 à 20:00









(Actualisé avec chiffres supplémentaires, déclarations) PARIS, 14 avril (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait 762 morts supplémentaires en France ces dernières 24 heures pour un bilan total de 15.729 décès, hôpitaux et Ehpad confondus, tandis que le nombre de cas de contamination recensés dépasse désormais le seuil des 100.000 à 103.573, a annoncé mardi le directeur général de la santé. Sur l'ensemble de ces décès, 10.129 sont survenus à l'hôpital et 5.600 dans des établissements sociaux et médico-sociaux, dont une écrasante majorité dans des Ehpad, a précisé Jérôme Salomon. Les cas confirmés de contamination ont augmenté de 5.497 en 24 heures. Le nombre de personnes traitées dans des unités de réanimation a cependant baissé pour une sixième journée consécutive, de 91 patients, à 6.730, malgré 275 admissions. "La baisse des besoins en réanimation, certes encore très légère, se confirme", a commenté Jérôme Salomon. "La pandémie de COVID-19 est donc toujours active. Depuis quelques jours nous observons un plateau, un ralentissement du nombre d'admissions et même une légère diminution du nombre de patients en réanimation", a-t-il ajouté, en attribuant cette évolution au confinement en vigueur depuis le 17 mars et dont Emmanuel Macron a annoncé lundi la prolongation jusqu'au 11 mai. Au total, 32.292 personnes atteintes du COVID-19 sont encore hospitalisées en France, soit 179 de plus que la veille, avec 1.965 admissions en 24 heures. Sur l'ensemble des patients hospitalisés depuis le début de l'épidémie, 28.805 sont sortis guéris, a dit Jérôme Salomon, en soulignant que "des dizaines de milliers" d'autres personnes contaminées n'ont pas eu besoin d'être hospitalisées. Le directeur général de la santé a précisé que, selon diverses modélisations en cours, la part de la population contaminée par le coronavirus est "probablement proche de 5% à 10% de la population selon les régions". (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

