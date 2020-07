Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 13 millions de cas dans le monde, nouvelles restrictions en Californie Reuters • 13/07/2020 à 22:26









(Actualisé avec déclarations du DG de l'OMS, situation en Floride et en Californie et contexte) par Gayle Issa 13 juillet (Reuters) - Le nombre de cas de contamination au coronavirus recensés dans le monde a dépassé lundi le seuil des 13 millions, selon un décompte de Reuters, soit une hausse d'un million des nouvelles infections en seulement cinq jours, obligeant plusieurs pays ou Etats américains comme la Californie à prendre de nouvelles mesures de restrictions. La pandémie a fait désormais plus de 568.500 décès en plus de six mois et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a prévenu qu'il n'y aurait pas de "retour à la normale" dans un avenir proche, surtout si les règles sanitaires de prévention ne sont pas respectées. "Permettez-moi d'être franc. Trop de pays vont dans la mauvaise direction (...) Si les principes de base ne sont pas respectés, la pandémie ne pourra qu'empirer encore et encore", a-t-il dit lundi. Le nombre de contaminations au coronavirus est trois fois supérieur à celui des cas de grippe recensés chaque année, selon l'OMS. La première infection due au coronavirus a été signalée début janvier par les autorités chinoises et il a fallu trois mois pour atteindre un million de cas, mais il a suffi de cinq jours seulement pour passer de 12 à 13 millions. Le premier décès imputé au coronavirus a été signalé le 10 janvier à Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, berceau de l'épidémie qui s'est ensuite propagée en l'Europe puis en Amérique. Les cas reportés aux Etats-Unis et en Amérique Latine représentent aujourd'hui plus de la moitié des infections et des décès dans le monde. Le nombre de nouveaux cas quotidiens recensés aux Etats-Unis a atteint le 10 juillet 69.070, un record mondial. L'Etat de Floride a fait état de 28.000 nouveaux cas sur les deux derniers jours, mais n'a pas pour l'instant annoncé de nouvelles mesures de restrictions et le parc Disney World à Orlando reste ouvert. NOUVELLES RESTRICTIONS EN CALIFORNIE A contrario, le gouverneur de l'Etat de Californie, Gavin Newsom, a annoncé lundi la fermeture des bars et l'interdiction des repas pris à l'intérieur des restaurants dans tout l'Etat, ainsi que la fermeture des églises, des salles de sport et des salons de coiffure dans les comtés les plus touchés par la résurgence du virus. Dans les deux plus grands districts scolaires de l'Etat, Los Angeles et San Diego, les cours seront accessibles uniquement en ligne pour la rentrée des classes prévue dans quelques semaines. Le nombre de personnes hospitalisées du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, a bondi de 28% sur les deux dernières semaines, avec une hausse de 20% pour les hospitalisations en service de réanimation, a indiqué Gavin Newsom. Les infections au coronavirus augmentent dans environ 40 États américains, selon une analyse de Reuters des deux dernières semaines par rapport aux deux semaines précédentes. Toutefois, le président américain Donald Trump et les responsables de la Maison Blanche maintiennent que la maladie est sous contrôle et que les écoles doivent rouvrir à l'automne. Dans d'autres endroits, comme à Melbourne en Australie ou Leicester en Angleterre, de nouvelles mesures de restrictions ont été mises en place. A Hong Kong, en dépit d'un faible nombre de cas, on se prépare à renforcer à nouveau les mesures de distanciation sociale. Au Brésil, pays le plus touché après les Etats-Unis, 1,86 million de personnes ont été contaminées par le coronavirus, dont le président Jair Bolsonaro, et plus de 72.000 personnes sont décédées. L'Inde, troisième pays le plus touché, recense en moyenne 23.000 cas par jour depuis début juillet. Dans les pays où les capacités de tests de dépistage sont limitées, le nombre de nouveaux cas ne reflète qu'une petite partie du total des infections. Selon les experts, les données officielles sous-estiment probablement à la fois le nombre de contaminations et de décès. (Pour accéder au graphique interactif de Reuters, ouvrez ce lien dans un navigateur externe : tmsnrt.rs/2Zedzk8) (Gayle Issa, version française Anait Miridzhanian et Blandine Hénault)

