Coronavirus-Plus de 13.700 décès à l'hôpital au Royaume-Uni

LONDRES, 16 avril (Reuters) - Le Royaume-Uni a enregistré dans ses hôpitaux 861 nouveaux décès imputables à l'épidémie de COVID-19 portant à 13.729 le nombre de morts, a annoncé jeudi le ministère de la Santé. Dans les seules hôpitaux anglais, la hausse a atteint 740 décès à 12.396. Ce bilan a été dressé mercredi à 16h00 GMT. Le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson, en convalescence après avoir été hospitalisé pour avoir été contaminé, a prévenu jeudi qu'il était encore trop tôt pour alléger les mesures de confinement instaurées en Grande-Bretagne. "Nous serons guidés par les recommandations des scientifiques et des experts (...). Nous ne devons pas réduire à néant les progrès qui ont été observés en allégeant trop tôt la distanciation sociale", a-t-il dit. (Guy Faulconbridge et Kate Holton; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

