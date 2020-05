Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 100.000 cas de coronavirus en Russie Reuters • 30/04/2020 à 18:50









(Actualisé avec dépistage positif du Premier ministre, précisions) MOSCOU, 30 avril (Reuters) - Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus en Russie a dépassé jeudi la barre des 100.000, après avoir enregistré un nombre record de 7.099 nouveaux cas en 24 heures. Le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, a été lui-même diagnostiqué porteur du nouveau coronavirus, rapporte jeudi soir l'agence Interfax. Quelque 101 décès ont été recensés au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 1.073, quelques jours après que le président Vladimir Poutine a prévenu que le pic de l'épidémie était encore à venir. Cette semaine, la Russie a dépassé la Chine et l'Iran en termes de nombre de cas confirmés liés à la pandémie mondiale. Mais bien qu'elle se hisse au rang des nations ayant le plus grand nombre de cas confirmés, avec quelque 106.498 individus désormais infectés, elle a jusqu'à présent enregistré beaucoup moins de décès que la plupart des pays les plus touchés. (Gleb Stolyarov, Alexander Marrow, Polina Ivanova, Olesya Astakhova et Ekaterina Golubkova version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

