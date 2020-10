Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 10 millions de cas en Asie, plus de 250.000 morts en Europe Reuters • 24/10/2020 à 12:32









(Actualisé avec les données pour l'Europe) 24 octobre (Reuters) - L'Asie a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination par le nouveau coronanirus, l'Europe franchissant pour sa part le cap de 250.000 morts, selon un décompte effectué par Reuters. Devancée seulement par l'Amérique latine, l'Asie regroupe environ un quart des 42,1 millions de cas comptabilisés dans le monde. Le nombre de décès dus au COVID-19 en Asie s'élève à plus de 163.000, soit environ 14% du chiffre global. Le sud de l'Asie, emmené par l'Inde, est particulièrement touché, contrairement à la Chine où la pandémie paraît sous contrôle. L'Inde, pays le plus touché au monde après les Etats-Unis, fait état de 57.000 nouveaux cas de contamination par jour. L'Europe a franchi pour sa part le seuil de 250.000 morts, emmenée par la Grande-Bretagne (45.000 morts), suivie par l'Italie, l'Espagne, la France et la Russie, toujours selon le décompte de Reuters. La France a dépassé vendredi le seuil symbolique du million de personnes infectées après un nouveau record journalier de contaminations qui intervenu sur fond de durcissement des restrictions à travers le pays. Selon le dernier bilan de Santé Publique France (SPF), le pays a recensé 42.032 contaminations dues au coronavirus lors des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 1.041.075 personnes infectées par le virus apparu en décembre dernier en Chine. (Anurag Maan à Bangalore, version française Patrick Vignal)

